Сообщение Alexbub » Вчера, 17:49

Привет!

Куплю проектирование дизайна дешевого мини отеля в средиземноморском стиле от 500 номеров для санатория . Приглашают на конференцию для отельеров International Hospitality Conference, [url=apartament.kvartyrki.biz.ua]смотри здесь[/url], говорят будут спикеры из Европы, Испании, Украины, которые сделают доклады про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.

Подскажите стоит ли идти, цена за вход 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.