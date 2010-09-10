дизайн сайта придорожной мини гостиницы из бревен
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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- Зарегистрирован: 27 май 2017, 21:38
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дизайн сайта придорожной мини гостиницы из бревен
Привет!
Куплю проектирование дизайна дешевого мини отеля в средиземноморском стиле от 500 номеров для санатория . Приглашают на конференцию для отельеров International Hospitality Conference, [url=apartament.kvartyrki.biz.ua]смотри здесь[/url], говорят будут спикеры из Европы, Испании, Украины, которые сделают доклады про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Подскажите стоит ли идти, цена за вход 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.
Куплю проектирование дизайна дешевого мини отеля в средиземноморском стиле от 500 номеров для санатория . Приглашают на конференцию для отельеров International Hospitality Conference, [url=apartament.kvartyrki.biz.ua]смотри здесь[/url], говорят будут спикеры из Европы, Испании, Украины, которые сделают доклады про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Подскажите стоит ли идти, цена за вход 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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