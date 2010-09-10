тренажер бубновского мтб 1
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тренажер бубновского мтб 1
Тренажер оснащён амортизирующими резиновыми подпятниками. Тренажер крепится к стене на 8 анкеров. занимая площадь 0,2 .
Габариты: Высота стенки 240 см. профиль вертикальных стоек - 6х4 см. ширина - 71 см. диаметр перекладин 32 мм. расстояние до стены - 30 см.
С одной блочной рамой тренажеры Бубновского мтб 1 распродажа у легендарного завода-производителя реабилитационных тренажеров для больниц .
Магазин реабилитационных товаров Sportbiz.com.ua доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Днепр , Киев , Луцк , Николаев , Тернополь , Херсон, Черновцы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
Габариты: Высота стенки 240 см. профиль вертикальных стоек - 6х4 см. ширина - 71 см. диаметр перекладин 32 мм. расстояние до стены - 30 см.
С одной блочной рамой тренажеры Бубновского мтб 1 распродажа у легендарного завода-производителя реабилитационных тренажеров для больниц .
Магазин реабилитационных товаров Sportbiz.com.ua доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Днепр , Киев , Луцк , Николаев , Тернополь , Херсон, Черновцы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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