дизайн отделки загородной гостиницы с бассейном и сауной

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Alexbub
Гость RZN.info
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Зарегистрирован: 27 май 2017, 21:38
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дизайн отделки загородной гостиницы с бассейном и сауной

Сообщение Alexbub » Вчера, 23:01

Доброе утро!
Куплю дизайн для комнат загородной гостиницы с балконами до 50 номеров у Азовского моря . Приглашают на конференцию для готельеров International Hospitality Conference, [url=gostinica.kvartyrki.biz.ua]купить билет[/url], говорят будут спикеры из Европы, Испании, Украины, которые расскажут про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Дайте совет стоит ли идти, цена билета 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в шикарном InterСontinental Hotel.
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