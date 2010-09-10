Сообщение Alexbub » Вчера, 23:01

Доброе утро!

Куплю дизайн для комнат загородной гостиницы с балконами до 50 номеров у Азовского моря . Приглашают на конференцию для готельеров International Hospitality Conference, [url=gostinica.kvartyrki.biz.ua]купить билет[/url], говорят будут спикеры из Европы, Испании, Украины, которые расскажут про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.

Дайте совет стоит ли идти, цена билета 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в шикарном InterСontinental Hotel.