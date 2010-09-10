дизайн проект фасадов одноэтажной мини гостиницы в стиле хай тек

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PetrPag
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Зарегистрирован: 17 июл 2017, 19:37
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дизайн проект фасадов одноэтажной мини гостиницы в стиле хай тек

Сообщение PetrPag » Сегодня, 01:17

Приветствую вас!
Куплю дизайн в классическом стиле горнолыжной гостиницы в средиземноморском стиле до 150 номеров возле моря . Приглашают на конференцию для HORECO International Hospitality Conference, [url=v_gorode.kvartyri.biz.ua]подробнее здесь[/url], говорят будут спикеры из Европы, Великобритании , Украины, которые расскажут про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Подскажите стоит ли идти, цена за вход 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.
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