Сообщение PetrPag » Сегодня, 01:17

Приветствую вас!

Куплю дизайн в классическом стиле горнолыжной гостиницы в средиземноморском стиле до 150 номеров возле моря . Приглашают на конференцию для HORECO International Hospitality Conference, [url=v_gorode.kvartyri.biz.ua]подробнее здесь[/url], говорят будут спикеры из Европы, Великобритании , Украины, которые расскажут про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.

Подскажите стоит ли идти, цена за вход 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.