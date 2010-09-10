Сообщение Igorbub » Сегодня, 04:05

Приветствую!

Интересует дизайнерские решения для дешевого мини отеля с бассейном и сауной от 20 номеров у Азовского моря . Приглашают на конференцию для Хореко International Hospitality Conference, [url=administrator.kvartiry.biz.ua]подробнее[/url], говорят будут спикеры из Европы, Польши, Франиции , Украины, которые сделают доклады про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.

Подскажите стоит ли идти, цена билета 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17 февраля 2018 г. в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.