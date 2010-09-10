ландшафтный дизайн загородной гостиницы из дерева

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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Igorbub
Гость RZN.info
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 11:53

ландшафтный дизайн загородной гостиницы из дерева

Сообщение Igorbub » Сегодня, 04:05

Приветствую!
Интересует дизайнерские решения для дешевого мини отеля с бассейном и сауной от 20 номеров у Азовского моря . Приглашают на конференцию для Хореко International Hospitality Conference, [url=administrator.kvartiry.biz.ua]подробнее[/url], говорят будут спикеры из Европы, Польши, Франиции , Украины, которые сделают доклады про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Подскажите стоит ли идти, цена билета 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17 февраля 2018 г. в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.
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