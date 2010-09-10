домашний тренажер доктора бубновского

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Igorbub
Гость RZN.info
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 11:53

домашний тренажер доктора бубновского

Сообщение Igorbub » Сегодня, 13:03

Особая роль в процессе лечения отведена специальным реабилитационным тренажерам последнего поколения, позволяющим точно дозировать силовые воздействия на отдельные группы мышц и связок, обеспечивая адекватный режим физических воздействий и позволяя избавиться от мышечной недостаточности после длительной гипотрофии. Такие тренажеры отличаются высочайшими биомеханическими качествами, и, что очень важно, они абсолютно безопасны и поэтому рекомендованы к использованию в медицинских реабилитационных центрах.

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