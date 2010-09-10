тренажер бубновского на все группы мышц
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тренажер бубновского на все группы мышц
Для Вас создана возможность приобретения декомпрессионного и антигравитационного многофункционального тренажера Бубновского (МТБ) для домашнего применения с уникальной системой упражнений, позволяющей снять боли без лекарств и улучшить свое качество жизни по принципам кинезитерапии.
Новые тренажеры Бубновского мтб 1 акционная цена от надежного производителя реабилитационных тренажеров для лечения межпозвоночной грыжи .
Производитель тренажеров и аксессуаров для лечения межпозвоночной грыжи Kiddishop.com.ua доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Винница , Запорожье , Луцк , Николаев , Ровно , Херсон, Черновцы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
Новые тренажеры Бубновского мтб 1 акционная цена от надежного производителя реабилитационных тренажеров для лечения межпозвоночной грыжи .
Производитель тренажеров и аксессуаров для лечения межпозвоночной грыжи Kiddishop.com.ua доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Винница , Запорожье , Луцк , Николаев , Ровно , Херсон, Черновцы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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