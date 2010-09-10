дизайн залов бюджетной мини гостиницы из кирпича
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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дизайн залов бюджетной мини гостиницы из кирпича
Приветствую!
Закажу дизайн проект холла 3-х этажной гостиницы в современном стиле до 50 мест для курорта . Приглашают на конференцию для отельеров International Hospitality Conference, [url=otdih.kvartirka.biz.ua]сайт здесь[/url], говорят будут спикеры из Европы, Великобритании , Украины, которые расскажут про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Дайте совет стоит ли идти, цена билета 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.
Закажу дизайн проект холла 3-х этажной гостиницы в современном стиле до 50 мест для курорта . Приглашают на конференцию для отельеров International Hospitality Conference, [url=otdih.kvartirka.biz.ua]сайт здесь[/url], говорят будут спикеры из Европы, Великобритании , Украины, которые расскажут про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Дайте совет стоит ли идти, цена билета 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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