Сообщение Alexbub » Сегодня, 13:33

Доброго здоровья!

Куплю дизайн номерного фонда в придорожной мини гостиницы в средиземноморском стиле от 500 номеров для горнолыжных курортов . Приглашают на конференцию для готельеров International Hospitality Conference, [url=nomer.kvartirky.biz.ua]купить билет[/url], говорят будут докладчики из Европы, Польши, Франиции , Украины, которые расскажут про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.

Дайте совет стоит ли идти, цена за вход 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17 февраля 2018 г. в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.