Сообщение Igorbub » Сегодня, 13:36

Здравия желаю!

Интересует дизайн для комнат дешевой гостиницы из сип панели до 200 мест для санатория . Приглашают на конференцию для отельеров International Hospitality Conference, [url=raspologitsya.kvartyry.biz.ua]купить билет[/url], говорят будут докладчики из Европы, Швейцарии , Украины, которые сделают доклады про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.

Дайте совет стоит ли идти, цена за вход 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в престижном InterСontinental Hotel.