Сообщение Alexbub » Сегодня, 15:21

Доброе утро!

Закажу дизайн ресепшна бюджетного отеля из сип панели до 150 мест у Черного моря . Приглашают на конференцию для индустрии гостепреимства International Hospitality Conference, [url=komplex.kvartirka.biz.ua]перейти на сайт[/url], говорят будут докладчики из Европы, Польши, Франиции , Украины, которые расскажут про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.

Подскажите стоит ли идти, цена вопроса 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в шикарном InterСontinental Hotel.