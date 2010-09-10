дизайн ресепшна одноэтажной мини гостиницы из каркаса

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Alexbub
Гость RZN.info
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 27 май 2017, 21:38
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дизайн ресепшна одноэтажной мини гостиницы из каркаса

Сообщение Alexbub » Сегодня, 15:21

Доброе утро!
Закажу дизайн ресепшна бюджетного отеля из сип панели до 150 мест у Черного моря . Приглашают на конференцию для индустрии гостепреимства International Hospitality Conference, [url=komplex.kvartirka.biz.ua]перейти на сайт[/url], говорят будут докладчики из Европы, Польши, Франиции , Украины, которые расскажут про успешный опыт реализации таких проектов в Европе и Украине.
Подскажите стоит ли идти, цена вопроса 2200 грн (75 долларов) в стоимость входит обед, кофи брейки, ужин, синхронный перевод? Мероприятие состоится 17.02.2018 в Киеве в шикарном InterСontinental Hotel.
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