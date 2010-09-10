лечебный тренажер бубновского
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лечебный тренажер бубновского
Консервативное лечение позвоночных грыж предполагает сочетание медикаментозных и немедикаментозных (мануальная терапия, массажи, лечебная физкультура) методов. Весьма популярным методом лечения межпозвонковой грыжи является оперативное вмешательство. Этот метод крайне опасен (осложнение после операции, когда соседние позвонки не срастаются, могут образоваться новые грыжи, ведь нагрузка на позвоночник увеличивается и перелом позвоночника, когда человек спустя время отказывается от корсета или вдается к резким движениям и нагрузкам.
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Новые тренажеры доктора Бубновского лучшие скидки от с 10 летней историей завода реабилитационных тренажеров для детей .
Магазин реабилитационных товаров Kiddishop.com.ua доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Житомир , Киев , Кропивницкий , Полтава , Ровно , Херсон, Чернигов курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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