тренажер бубновского для спины
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тренажер бубновского для спины
Тренажер оснащен амортизирующими резиновыми подпятниками. Для страховки тренажер крепится к стене, занимая площадь 0,2м2. Возможен вариант исполнения без крепления к стене (под заказ).
В комплект входит удлинитель, 2 карабина, манжета с фиксацией на ногу, ручка прямая, ручка закрытая, тяга сверху.
Реабилитационные тренажеры Бубновского мтб 1-4 супер распродажа от широкоизвестного производителя реабилитационных тренажеров для лечения суставов .
Наш интернет магазин Sportbiz.com.ua доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Винница , Киев , Луцк , Одесса , Ровно , Ужгород , Чернигов курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
В комплект входит удлинитель, 2 карабина, манжета с фиксацией на ногу, ручка прямая, ручка закрытая, тяга сверху.
Реабилитационные тренажеры Бубновского мтб 1-4 супер распродажа от широкоизвестного производителя реабилитационных тренажеров для лечения суставов .
Наш интернет магазин Sportbiz.com.ua доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Винница , Киев , Луцк , Одесса , Ровно , Ужгород , Чернигов курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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