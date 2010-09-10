реабилитационные уличный турник

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PetrPag
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Зарегистрирован: 17 июл 2017, 19:37
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реабилитационные уличный турник

Сообщение PetrPag » Сегодня, 01:52

SG 201 и SG 202 – это два комплекса, которые мы рекомендуем вам в первую очередь. Также посмотрите другие варианты комплексов. Кроме того, мы сотрудничаем с заводом игрового спортивного оборудования – производителем игровых комплексов. Все наши партнеры выпускают продукцию самого высокого качества, которая будет радовать вас много лет.
Для занятий на свежем воздухе антивандальные тренажеры для улицы оформить заказ у известного производителя . Доставку и монтаж осуществляем к Вам домой по всей Украине : Днепр , Ивано-Франковск , Кропивницкий , Полтава , Ровно , Ужгород , Хмельницкий курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки и установки на силовые тренажеры для улицы уточняйте телефонами, вайбером или по почте менеджеров магазина интернет магазина kiddishop.com.ua.
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