тренажер бубновского облегченный

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Igorbub
Гость RZN.info
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 11:53

тренажер бубновского облегченный

Сообщение Igorbub » Сегодня, 04:01

Заканчиваются мои занятия в центре Бубновского. Эффект есть, мне лучше, но работа еще только в самом начале.
Не передать удовольствие от занятий, счастье от улучшений. Но у Бубновского - дорого и ездить очень, очень далеко. Всему научилась, дальше смогу сама, но где.
Знаю, что есть в городе такие тренажеры в фитнес-залах. Искала сама - не нашла. Крик души - может кто-то знает где они есть? МТБ 1-4, называются.
Искала, искала и вот чего выискала. Поиск стал сразу легче!) Привожу цитату. Может кому пригодится! Эти тренажеры в самом деле есть во многих фитнес-центрах!

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