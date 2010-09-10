многофункциональный тренажер доктора бубновского

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
PetrPag
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 17 июл 2017, 19:37
Откуда: Ukraine
Контактная информация:
Контактная информация пользователя PetrPag

многофункциональный тренажер доктора бубновского

Сообщение PetrPag » Сегодня, 13:43

Для Вас создана возможность приобретения декомпрессионного и антигравитационного многофункционального тренажера Бубновского (МТБ) для домашнего применения с уникальной системой упражнений, позволяющей снять боли без лекарств и улучшить свое качество жизни по принципам кинезитерапии.

Надежные тренажеры мтб для кинезитерапии заказать у заслуживающего доверия завода спортивных тренажеров для лечения межпозвоночной грыжи .
Производитель тренажеров и аксессуаров для лечения позвоночника Sportbiz.com.ua доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Винница , Запорожье , Кропивницкий , Одесса , Тернополь , Херсон, Черновцы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Частные объявления (KomuChego.ru)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя