металлические спортивные площадки
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
металлические спортивные площадки
В общем, если у вас есть желание организовать детскую спортивно-игровую площадку, современную, стильную, комфортную и привлекательную, специалисты нашей компании в Симферополе с удовольствием вам помогут с выбором нужного игрового и спортивного оборудования, с разумным проектированием и безопасным монтажом.
Только у нас спортивные тренажеры для улицы оформить заказ у известного интернет - магазина. Доставку и монтаж осуществляем к Вам домой по всей Украине : Житомир , Киев , Луцк , Николаев , Сумы , Ужгород , Чернигов курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки и установки на детские тренажеры для улицы уточняйте телефонами, вайбером или по почте консультантов производителя sportbiz.com.ua.
Только у нас спортивные тренажеры для улицы оформить заказ у известного интернет - магазина. Доставку и монтаж осуществляем к Вам домой по всей Украине : Житомир , Киев , Луцк , Николаев , Сумы , Ужгород , Чернигов курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки и установки на детские тренажеры для улицы уточняйте телефонами, вайбером или по почте консультантов производителя sportbiz.com.ua.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Кому мы помогаем»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей