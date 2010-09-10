Таблетки для похудения
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Таблетки для похудения
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Re: Таблетки для похудения
Вот не понимаю, зачем глотать эту химию, травить себя. Если достаточно того чтоб просто вести активный образ жизни, и правильно питаться. Вот посмотрите на проституток http://prostitutkiekaterinburgaxxx.com/ , представляете какой у них активный образ жизни, что они практически все худые и стройные.
2 сообщения • Страница 1 из 1
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