Сколько раз в году нормально болеть?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Vitaminka
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 14 фев 2016, 16:58

Сколько раз в году нормально болеть?

Сообщение Vitaminka » Вчера, 13:17

С начала этого года, переболела два раза, и вот сейчас горло першит, потому что ноги замерзли когда шла домой с работы. Сейчас может и не простуда но все равно уже неприятно. Мне кажется, это не нормально так часто болеть. Или все в переделах нормы? Интересно сколько болеете вы?
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