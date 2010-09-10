Сообщение Vitaminka » 22 фев 2018, 13:17

С начала этого года, переболела два раза, и вот сейчас горло першит, потому что ноги замерзли когда шла домой с работы. Сейчас может и не простуда но все равно уже неприятно. Мне кажется, это не нормально так часто болеть. Или все в переделах нормы? Интересно сколько болеете вы?