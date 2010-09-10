Сколько раз в году нормально болеть?
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
Сколько раз в году нормально болеть?
С начала этого года, переболела два раза, и вот сейчас горло першит, потому что ноги замерзли когда шла домой с работы. Сейчас может и не простуда но все равно уже неприятно. Мне кажется, это не нормально так часто болеть. Или все в переделах нормы? Интересно сколько болеете вы?
Re: Сколько раз в году нормально болеть?
Vitaminka писал(а):Сколько раз в году нормально болеть?
Столько, сколько работодатель позволяет В депо некоторые мастера "старой школы" по пол-года болели
Re: Сколько раз в году нормально болеть?
Чтобы много не болеть, нужно побольше заниматься сексом, для этого позвоните по номеру который указан на сайте http://prostitutkinovosibirskaxxx.com и будьте готовы к незабываемой ночи.
3 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Медицина и здоровье»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя