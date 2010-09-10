Сколько раз в году нормально болеть?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Vitaminka
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 14 фев 2016, 16:58

Сколько раз в году нормально болеть?

Сообщение Vitaminka » 22 фев 2018, 13:17

С начала этого года, переболела два раза, и вот сейчас горло першит, потому что ноги замерзли когда шла домой с работы. Сейчас может и не простуда но все равно уже неприятно. Мне кажется, это не нормально так часто болеть. Или все в переделах нормы? Интересно сколько болеете вы?
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1784
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Сколько раз в году нормально болеть?

Сообщение АЛСНщик » 10 мар 2018, 11:29

Vitaminka писал(а):Сколько раз в году нормально болеть?

Столько, сколько работодатель позволяет :wink: В депо некоторые мастера "старой школы" по пол-года болели 8)
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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Re: Сколько раз в году нормально болеть?

Сообщение Hijid » 31 май 2018, 13:45

Чтобы много не болеть, нужно побольше заниматься сексом, для этого позвоните по номеру который указан на сайте http://prostitutkinovosibirskaxxx.com и будьте готовы к незабываемой ночи.
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Петька
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 24 дек 2009, 11:13
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Re: Сколько раз в году нормально болеть?

Сообщение Петька » 04 июн 2018, 10:40

Мне кажется пару раз в год - норма, больше - пониженный иммунитет.
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LitvinA
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 16:48

Re: Сколько раз в году нормально болеть?

Сообщение LitvinA » Сегодня, 22:31

Если больше 5 раз болеете-есть смысл к иммунологу обратиться. На этой же почве может развиваться immunologicheskoe-besplodie.ru иммунологическое бесплодие. У многих проблемы такого плана.
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