ОСАГО - бумага или электронный?

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Badiman
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 19 июн 2013, 21:59

ОСАГО - бумага или электронный?

Сообщение Badiman » Сегодня, 11:44

Привет всем, через месяц менять осаго .. до этого брал только бумагу , но сейчас много инфы что СК всех пинают оформлять еосаго ... поделитесь кто недавно оформлялся ,в каких надёжных компаниях можно по старинке взять бумажный .. был в страже ,но ему кирдык ..
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