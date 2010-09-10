ОСАГО - бумага или электронный?
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ОСАГО - бумага или электронный?
Привет всем, через месяц менять осаго .. до этого брал только бумагу , но сейчас много инфы что СК всех пинают оформлять еосаго ... поделитесь кто недавно оформлялся ,в каких надёжных компаниях можно по старинке взять бумажный .. был в страже ,но ему кирдык ..
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