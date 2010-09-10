ОСАГО - бумага или электронный?

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Badiman
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 19 июн 2013, 21:59

ОСАГО - бумага или электронный?

Сообщение Badiman » 01 мар 2018, 11:44

Привет всем, через месяц менять осаго .. до этого брал только бумагу , но сейчас много инфы что СК всех пинают оформлять еосаго ... поделитесь кто недавно оформлялся ,в каких надёжных компаниях можно по старинке взять бумажный .. был в страже ,но ему кирдык ..
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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: ОСАГО - бумага или электронный?

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 02 мар 2018, 23:28

Ничего сложного в Е-ОСАГО нет, готовься загрузить туда ПТС, СТС, ВУ, Паспорт.
СК не посоветую, заявлялся в Россе, выкинуло на союз страховщиков, а он подставил мне Наско, а их в нашем городе нет и никто тут их не представляет, как говорится - неверное ТЗ результат ХЗ. Попробовал еще раз, опЯть НАСКО у них видимо не рандом, а дежурство. Можешь кстати страховаться прям с сайта союза.
Позвонил в союз - они тупят, в Наско тупят, плюнул, у меня страховка копеешная один фиг.
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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Badiman
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 19 июн 2013, 21:59

Re: ОСАГО - бумага или электронный?

Сообщение Badiman » Вчера, 19:18

.. оформимл еосаго , сам ... час с непривычки промусолился .. все вводные проверяет РСА - никуда не выкидывало .. обошлась дешевле чем в страже ... дополнительно проверил через сайт РСА - всё путём .. альфа...
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