ОСАГО - бумага или электронный?
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ОСАГО - бумага или электронный?
Привет всем, через месяц менять осаго .. до этого брал только бумагу , но сейчас много инфы что СК всех пинают оформлять еосаго ... поделитесь кто недавно оформлялся ,в каких надёжных компаниях можно по старинке взять бумажный .. был в страже ,но ему кирдык ..
Re: ОСАГО - бумага или электронный?
Ничего сложного в Е-ОСАГО нет, готовься загрузить туда ПТС, СТС, ВУ, Паспорт.
СК не посоветую, заявлялся в Россе, выкинуло на союз страховщиков, а он подставил мне Наско, а их в нашем городе нет и никто тут их не представляет, как говорится - неверное ТЗ результат ХЗ. Попробовал еще раз, опЯть НАСКО у них видимо не рандом, а дежурство. Можешь кстати страховаться прям с сайта союза.
Позвонил в союз - они тупят, в Наско тупят, плюнул, у меня страховка копеешная один фиг.
СК не посоветую, заявлялся в Россе, выкинуло на союз страховщиков, а он подставил мне Наско, а их в нашем городе нет и никто тут их не представляет, как говорится - неверное ТЗ результат ХЗ. Попробовал еще раз, опЯть НАСКО у них видимо не рандом, а дежурство. Можешь кстати страховаться прям с сайта союза.
Позвонил в союз - они тупят, в Наско тупят, плюнул, у меня страховка копеешная один фиг.
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: ОСАГО - бумага или электронный?
.. оформимл еосаго , сам ... час с непривычки промусолился .. все вводные проверяет РСА - никуда не выкидывало .. обошлась дешевле чем в страже ... дополнительно проверил через сайт РСА - всё путём .. альфа...
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