Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 02 мар 2018, 23:28

Ничего сложного в Е-ОСАГО нет, готовься загрузить туда ПТС, СТС, ВУ, Паспорт.

СК не посоветую, заявлялся в Россе, выкинуло на союз страховщиков, а он подставил мне Наско, а их в нашем городе нет и никто тут их не представляет, как говорится - неверное ТЗ результат ХЗ. Попробовал еще раз, опЯть НАСКО у них видимо не рандом, а дежурство. Можешь кстати страховаться прям с сайта союза.

Позвонил в союз - они тупят, в Наско тупят, плюнул, у меня страховка копеешная один фиг.

Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!

Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...