ОСАГО - бумага или электронный?
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ОСАГО - бумага или электронный?
Привет всем, через месяц менять осаго .. до этого брал только бумагу , но сейчас много инфы что СК всех пинают оформлять еосаго ... поделитесь кто недавно оформлялся ,в каких надёжных компаниях можно по старинке взять бумажный .. был в страже ,но ему кирдык ..
Re: ОСАГО - бумага или электронный?
Ничего сложного в Е-ОСАГО нет, готовься загрузить туда ПТС, СТС, ВУ, Паспорт.
СК не посоветую, заявлялся в Россе, выкинуло на союз страховщиков, а он подставил мне Наско, а их в нашем городе нет и никто тут их не представляет, как говорится - неверное ТЗ результат ХЗ. Попробовал еще раз, опЯть НАСКО у них видимо не рандом, а дежурство. Можешь кстати страховаться прям с сайта союза.
Позвонил в союз - они тупят, в Наско тупят, плюнул, у меня страховка копеешная один фиг.
СК не посоветую, заявлялся в Россе, выкинуло на союз страховщиков, а он подставил мне Наско, а их в нашем городе нет и никто тут их не представляет, как говорится - неверное ТЗ результат ХЗ. Попробовал еще раз, опЯть НАСКО у них видимо не рандом, а дежурство. Можешь кстати страховаться прям с сайта союза.
Позвонил в союз - они тупят, в Наско тупят, плюнул, у меня страховка копеешная один фиг.
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: ОСАГО - бумага или электронный?
.. оформимл еосаго , сам ... час с непривычки промусолился .. все вводные проверяет РСА - никуда не выкидывало .. обошлась дешевле чем в страже ... дополнительно проверил через сайт РСА - всё путём .. альфа...
Re: ОСАГО - бумага или электронный?
ЦБ и Минфин предлагают исключить из ценообразования несколько спорных коэффициентов и ввести новые типы полиса.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/25/07/2018/5 ... c88e87ecb4
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/25/07/2018/5 ... c88e87ecb4
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 282
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: ОСАГО - бумага или электронный?
Я вот обеими руками за электронный ОСАГО, потому что это намного проще и выгоднее. Для того, чтобы оформить такой полис, достаточно просто зайти на этот сайт https://www.alfastrah.ru/individuals/auto/eosago/calc/vaz/ заполнить все данные о машине, дать фото своих документов и оплатить. Уже через 20-ть минут регистрации у тебя на почте готовый полис, при этом ты даже не выезжаешь из дома. Если еще остались вопросы, то пиши — отвечу или позвони по номеру 74957880999 и расспроси обо всем консультанта этой компании. Я в феврале как раз оформлял себе на девятку у них страховой полис, все понравилось, по цене вышло, как и везде.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 282
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: ОСАГО - бумага или электронный?
"Как по мне то лучше всего электронный, это намного удобнее и быстрее. Оформить диагностическую карту онлайн тоже кстати можно, 20 минут и техосмотр уже на руках. Тем более насколько я знаю что с новыми законами, пройти техосмотр, стало сложнее. А если ты зарабатываешь на жизнь своим автомобилем, то лучше не рисковать, и оформлять онлайн "
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