Прошлое и настоящие Рязань и область.

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Стёпа МЕН
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 11:46

Прошлое и настоящие Рязань и область.

Сообщение Стёпа МЕН » Вчера, 20:21

Здравствуйте!

Решил создать тут тему для любителей старых фотографий Рязани и Рязанской области. В пабликав вконтакте, бывает проскакивают одна две фотографии в посте, старая и новая. Как бы сравниваете два места разных годов. Многие эти фотографии добавляют в паблики, собирают лайки и комментарии, а потом фотография пропадает в ленте и становится никому не интересна пока её снова не запостят.

Так вот наткнулся на очень интересные фотографии одного из городов Рязанской области, примерно 70 штук сделанные в этой манере.

Посмотреть можно тут > Назад в прошлое подборка фотографии и современных мест

Изображение

Кто в Рязани или области делал что то похожее? Кидайте сюда ссылки или фотографии.
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