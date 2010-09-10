Прошлое и настоящие Рязань и область.
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Прошлое и настоящие Рязань и область.
Здравствуйте!
Решил создать тут тему для любителей старых фотографий Рязани и Рязанской области. В пабликав вконтакте, бывает проскакивают одна две фотографии в посте, старая и новая. Как бы сравниваете два места разных годов. Многие эти фотографии добавляют в паблики, собирают лайки и комментарии, а потом фотография пропадает в ленте и становится никому не интересна пока её снова не запостят.
Так вот наткнулся на очень интересные фотографии одного из городов Рязанской области, примерно 70 штук сделанные в этой манере.
Посмотреть можно тут > Назад в прошлое подборка фотографии и современных мест
Кто в Рязани или области делал что то похожее? Кидайте сюда ссылки или фотографии.
Решил создать тут тему для любителей старых фотографий Рязани и Рязанской области. В пабликав вконтакте, бывает проскакивают одна две фотографии в посте, старая и новая. Как бы сравниваете два места разных годов. Многие эти фотографии добавляют в паблики, собирают лайки и комментарии, а потом фотография пропадает в ленте и становится никому не интересна пока её снова не запостят.
Так вот наткнулся на очень интересные фотографии одного из городов Рязанской области, примерно 70 штук сделанные в этой манере.
Посмотреть можно тут > Назад в прошлое подборка фотографии и современных мест
Кто в Рязани или области делал что то похожее? Кидайте сюда ссылки или фотографии.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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