Фотографии птиц

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Стёпа МЕН
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 11:46

Фотографии птиц

Сообщение Стёпа МЕН » Вчера, 20:30

Всем привет, кто в Рязани и области увлекается фотографиями птиц? Не просто фото, а красивые и интересные фотографии, интересная подборка птицы под названием Свиристель

Посмотреть можно тут > Свиристели

Изображение

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