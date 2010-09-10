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inna8585v Гость RZN.info Сообщения: 84 Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53 Re: Фотографии птиц Цитата Сообщение inna8585v » 28 минут назад Привет. Я тоже увлекаюсь фотографией. Но обычно я делаю снимки в тех местах где бываю и если вижу что то интересное и необычное. Кстати, у меня была проблема раньше . если я хотела снимки перенести на флэшку или разместить в инете , то они грузились очень долго, что очень раздражало меня. Пока не установила эту программку: http://homestudio.su/kak-umenshit-ves-foto.php скачала и установила редактор "Домашняя Фотостудия" . Здесь все понятно и доступно даны инструкции как уменьшить вес фотографии. Вернуться к началу

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