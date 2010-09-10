Фотографии птиц

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Стёпа МЕН
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 11:46

Фотографии птиц

Сообщение Стёпа МЕН » 04 мар 2018, 20:30

Всем привет, кто в Рязани и области увлекается фотографиями птиц? Не просто фото, а красивые и интересные фотографии, интересная подборка птицы под названием Свиристель

Посмотреть можно тут > Свиристели

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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Фотографии птиц

Сообщение inna8585v » 28 минут назад

Привет. Я тоже увлекаюсь фотографией. Но обычно я делаю снимки в тех местах где бываю и если вижу что то интересное и необычное. Кстати, у меня была проблема раньше . если я хотела снимки перенести на флэшку или разместить в инете , то они грузились очень долго, что очень раздражало меня. Пока не установила эту программку: http://homestudio.su/kak-umenshit-ves-foto.php скачала и установила редактор "Домашняя Фотостудия" . Здесь все понятно и доступно даны инструкции как уменьшить вес фотографии.
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