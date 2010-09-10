Хаски

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Стёпа МЕН
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 11:46

Хаски

Сообщение Стёпа МЕН » Вчера, 21:57

Привет всем!

У кого какие породы собак? На мой взгляд Хаски одни из самых популярных пород собак. Многие их заводят в нашей области.

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