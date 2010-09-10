Хаски
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Хаски
Привет всем!
У кого какие породы собак? На мой взгляд Хаски одни из самых популярных пород собак. Многие их заводят в нашей области.
Все фотографии тут
Кидайте сюда свои фотографии!
У кого какие породы собак? На мой взгляд Хаски одни из самых популярных пород собак. Многие их заводят в нашей области.
Все фотографии тут
Кидайте сюда свои фотографии!
Re: Хаски
Мне тоже эти собаки нравятся, они преданные. А еще нравятся http://prostitutkiirkutska.date/ , тоже за преданность и готовность доставить удовольствие своему хозяину.
2 сообщения • Страница 1 из 1
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