Хаски

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Стёпа МЕН
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 11:46

Хаски

Сообщение Стёпа МЕН » 04 мар 2018, 21:57

Привет всем!

У кого какие породы собак? На мой взгляд Хаски одни из самых популярных пород собак. Многие их заводят в нашей области.

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Re: Хаски

Сообщение Hijid » 31 июл 2018, 11:43

Мне тоже эти собаки нравятся, они преданные. А еще нравятся http://prostitutkiirkutska.date/ , тоже за преданность и готовность доставить удовольствие своему хозяину.
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Viluar
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 01 янв 2017, 11:07

Re: Хаски

Сообщение Viluar » Сегодня, 21:40

Красивая порода собаки.
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