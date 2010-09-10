Хаски

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Стёпа МЕН
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 11:46

Хаски

Сообщение Стёпа МЕН » 04 мар 2018, 21:57

Привет всем!

У кого какие породы собак? На мой взгляд Хаски одни из самых популярных пород собак. Многие их заводят в нашей области.

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Viluar
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 01 янв 2017, 11:07

Re: Хаски

Сообщение Viluar » 18 дек 2018, 21:40

Красивая порода собаки.
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Vladlen
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 май 2019, 13:14

Re: Хаски

Сообщение Vladlen » Вчера, 15:37

Мне нравится эта порода собак, но когда в жару при температуре +30 градусов они еле идут. Мне их очень становится жалко((
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ТарасТ
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 минуты назад

Re: Хаски

Сообщение ТарасТ » 11 минут назад

Люблю породу Хаски, но считаю, что они не для нашего климата. У меня овчарка.
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