Хаски
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Хаски
Привет всем!
У кого какие породы собак? На мой взгляд Хаски одни из самых популярных пород собак. Многие их заводят в нашей области.
Все фотографии тут
Кидайте сюда свои фотографии!
У кого какие породы собак? На мой взгляд Хаски одни из самых популярных пород собак. Многие их заводят в нашей области.
Все фотографии тут
Кидайте сюда свои фотографии!
Re: Хаски
Красивая порода собаки.
Re: Хаски
Мне нравится эта порода собак, но когда в жару при температуре +30 градусов они еле идут. Мне их очень становится жалко((
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:01
Re: Хаски
Лучшей породы просто нет.
Re: Хаски
Хаски? Самая тупая собака... после афганской борзой.
И она не для квартиры - слишком активна. Чего вы вообще хотите от собаки, заточенной исключительно под ездовую?
И она не для квартиры - слишком активна. Чего вы вообще хотите от собаки, заточенной исключительно под ездовую?
Научитесь красить небо в синий цвет.
5 сообщений • Страница 1 из 1
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