Тесла в Рязани!

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Стёпа МЕН
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 11:46

Тесла в Рязани!

Сообщение Стёпа МЕН » 05 мар 2018, 16:48

Всем привет! Кто катался на Тесле? В Рязани много таких машин? Есть ли заправки для них? Вообще очень интересная тема для обсуждения. По рязанской области ещё не у кого не видел такой автомобиль. В ютубе полно видеоблогеров которые тестили эту машину но по России или Москве. Пишите свои комментари по поводу этой темы.

Есть и схожая тема на форуме

Изображение

У этой модели что на картинке нету решетки и смотрится не очень хорошо, об этом уже многие упоминали в своих блогах. Ручки на дверях вдавленные и не автоматические как на более дорогих машинах, Этот вариант считается бюджетным. Примерно без таможни 2 500 000, со всеми документами выходит 5 000 000. Как думаете в ближайшее время электромобили подешевеют или подорожает электричество?
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1777
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Тесла в Рязани!

Сообщение АЛСНщик » Сегодня, 12:16

По Рязани Бэхи электрические катаются.
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