Тесла в Рязани!
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Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Тесла в Рязани!
Всем привет! Кто катался на Тесле? В Рязани много таких машин? Есть ли заправки для них? Вообще очень интересная тема для обсуждения. По рязанской области ещё не у кого не видел такой автомобиль. В ютубе полно видеоблогеров которые тестили эту машину но по России или Москве. Пишите свои комментари по поводу этой темы.
Есть и схожая тема на форуме
У этой модели что на картинке нету решетки и смотрится не очень хорошо, об этом уже многие упоминали в своих блогах. Ручки на дверях вдавленные и не автоматические как на более дорогих машинах, Этот вариант считается бюджетным. Примерно без таможни 2 500 000, со всеми документами выходит 5 000 000. Как думаете в ближайшее время электромобили подешевеют или подорожает электричество?
Есть и схожая тема на форуме
У этой модели что на картинке нету решетки и смотрится не очень хорошо, об этом уже многие упоминали в своих блогах. Ручки на дверях вдавленные и не автоматические как на более дорогих машинах, Этот вариант считается бюджетным. Примерно без таможни 2 500 000, со всеми документами выходит 5 000 000. Как думаете в ближайшее время электромобили подешевеют или подорожает электричество?
Re: Тесла в Рязани!
По Рязани Бэхи электрические катаются.
Re: Тесла в Рязани!
Не знал! Точнее не видел. У нас в городе ещё и китайской сборки электромобиля не видел!
3 сообщения • Страница 1 из 1
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