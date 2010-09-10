Тесла в Рязани!
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Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Тесла в Рязани!
Всем привет! Кто катался на Тесле? В Рязани много таких машин? Есть ли заправки для них? Вообще очень интересная тема для обсуждения. По рязанской области ещё не у кого не видел такой автомобиль. В ютубе полно видеоблогеров которые тестили эту машину но по России или Москве. Пишите свои комментари по поводу этой темы.
Есть и схожая тема на форуме
У этой модели что на картинке нету решетки и смотрится не очень хорошо, об этом уже многие упоминали в своих блогах. Ручки на дверях вдавленные и не автоматические как на более дорогих машинах, Этот вариант считается бюджетным. Примерно без таможни 2 500 000, со всеми документами выходит 5 000 000. Как думаете в ближайшее время электромобили подешевеют или подорожает электричество?
Есть и схожая тема на форуме
У этой модели что на картинке нету решетки и смотрится не очень хорошо, об этом уже многие упоминали в своих блогах. Ручки на дверях вдавленные и не автоматические как на более дорогих машинах, Этот вариант считается бюджетным. Примерно без таможни 2 500 000, со всеми документами выходит 5 000 000. Как думаете в ближайшее время электромобили подешевеют или подорожает электричество?
Re: Тесла в Рязани!
По Рязани Бэхи электрические катаются.
Re: Тесла в Рязани!
Не знал! Точнее не видел. У нас в городе ещё и китайской сборки электромобиля не видел!
Re: Тесла в Рязани!
Цитата - Впервые в жизни я сидела за рулём автокара. Автомобиля, которому не требуется бензин, а лишь зарядка от обычной бытовой розетки. И вперёд, часа два возможно ездить спокойно, остальные двадцать минут в напряжении, батарейка начинает садиться и где ваш автомобиль остановился, там вам часов 7-8 следует заняться другими делами, подождав пока ваш электрический авто-друг вновь насытится электричеством для нового рывка в почти два с половиной часа энергичного движения. >>>Продолжение
4 сообщения • Страница 1 из 1
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