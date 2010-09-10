Сообщение АЛСНщик » Вчера, 22:01

Стёпа МЕН писал(а): Не знал! Точнее не видел. У нас в городе ещё и китайской сборки электромобиля не видел!

Так зарядные станции для электромобилей сейчас в Рязани производят. Вот завод-изготовитель и обзавёлся электрическими "бэхами", типа для рекламы.