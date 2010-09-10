Тесла в Рязани!

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Стёпа МЕН
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 11:46

Тесла в Рязани!

Сообщение Стёпа МЕН » 05 мар 2018, 16:48

Всем привет! Кто катался на Тесле? В Рязани много таких машин? Есть ли заправки для них? Вообще очень интересная тема для обсуждения. По рязанской области ещё не у кого не видел такой автомобиль. В ютубе полно видеоблогеров которые тестили эту машину но по России или Москве. Пишите свои комментари по поводу этой темы.

Есть и схожая тема на форуме

Изображение

У этой модели что на картинке нету решетки и смотрится не очень хорошо, об этом уже многие упоминали в своих блогах. Ручки на дверях вдавленные и не автоматические как на более дорогих машинах, Этот вариант считается бюджетным. Примерно без таможни 2 500 000, со всеми документами выходит 5 000 000. Как думаете в ближайшее время электромобили подешевеют или подорожает электричество?
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1778
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Тесла в Рязани!

Сообщение АЛСНщик » 10 мар 2018, 12:16

По Рязани Бэхи электрические катаются.
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Стёпа МЕН
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 11:46

Re: Тесла в Рязани!

Сообщение Стёпа МЕН » 12 мар 2018, 14:37

Не знал! Точнее не видел. У нас в городе ещё и китайской сборки электромобиля не видел!
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Стёпа МЕН
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 11:46

Re: Тесла в Рязани!

Сообщение Стёпа МЕН » 13 мар 2018, 01:01

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Цитата - Впервые в жизни я сидела за рулём автокара. Автомобиля, которому не требуется бензин, а лишь зарядка от обычной бытовой розетки. И вперёд, часа два возможно ездить спокойно, остальные двадцать минут в напряжении, батарейка начинает садиться и где ваш автомобиль остановился, там вам часов 7-8 следует заняться другими делами, подождав пока ваш электрический авто-друг вновь насытится электричеством для нового рывка в почти два с половиной часа энергичного движения. >>>Продолжение
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1778
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Тесла в Рязани!

Сообщение АЛСНщик » Вчера, 22:01

Стёпа МЕН писал(а):Не знал! Точнее не видел. У нас в городе ещё и китайской сборки электромобиля не видел!

Так зарядные станции для электромобилей сейчас в Рязани производят. Вот завод-изготовитель и обзавёлся электрическими "бэхами", типа для рекламы.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11251
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Тесла в Рязани!

Сообщение UNCLE1911 » 8 минут назад

АЛСНщик писал(а):
Стёпа МЕН писал(а):Не знал! Точнее не видел. У нас в городе ещё и китайской сборки электромобиля не видел!

Так зарядные станции для электромобилей сейчас в Рязани производят. Вот завод-изготовитель и обзавёлся электрическими "бэхами", типа для рекламы.

Где?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11251
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Тесла в Рязани!

Сообщение UNCLE1911 » 8 минут назад

АЛСНщик писал(а):
Стёпа МЕН писал(а):Не знал! Точнее не видел. У нас в городе ещё и китайской сборки электромобиля не видел!

Так зарядные станции для электромобилей сейчас в Рязани производят. Вот завод-изготовитель и обзавёлся электрическими "бэхами", типа для рекламы.

Где?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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