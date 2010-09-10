Сообщение ivanes » Сегодня, 11:39

Необычный казус произошел в городе Рязань. Как сообщает рязанский деловой портал ya62.ru Компания «Рязаньэнерго» установила в городе зарядную станцию для электромобилей, которая не подходит для отечественной El Lada.Производителем заправки является французская фирма DBT, в связи с чем заправка отвечает принятым японским, европейским и американским стандартам, но не подходит для российской El Lada.El Лада впереди всего мира.Свой разъем.