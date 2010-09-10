Тесла в Рязани!
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Тесла в Рязани!
Всем привет! Кто катался на Тесле? В Рязани много таких машин? Есть ли заправки для них? Вообще очень интересная тема для обсуждения. По рязанской области ещё не у кого не видел такой автомобиль. В ютубе полно видеоблогеров которые тестили эту машину но по России или Москве. Пишите свои комментари по поводу этой темы.
Есть и схожая тема на форуме
У этой модели что на картинке нету решетки и смотрится не очень хорошо, об этом уже многие упоминали в своих блогах. Ручки на дверях вдавленные и не автоматические как на более дорогих машинах, Этот вариант считается бюджетным. Примерно без таможни 2 500 000, со всеми документами выходит 5 000 000. Как думаете в ближайшее время электромобили подешевеют или подорожает электричество?
Есть и схожая тема на форуме
У этой модели что на картинке нету решетки и смотрится не очень хорошо, об этом уже многие упоминали в своих блогах. Ручки на дверях вдавленные и не автоматические как на более дорогих машинах, Этот вариант считается бюджетным. Примерно без таможни 2 500 000, со всеми документами выходит 5 000 000. Как думаете в ближайшее время электромобили подешевеют или подорожает электричество?
Re: Тесла в Рязани!
По Рязани Бэхи электрические катаются.
Re: Тесла в Рязани!
Не знал! Точнее не видел. У нас в городе ещё и китайской сборки электромобиля не видел!
Re: Тесла в Рязани!
Цитата - Впервые в жизни я сидела за рулём автокара. Автомобиля, которому не требуется бензин, а лишь зарядка от обычной бытовой розетки. И вперёд, часа два возможно ездить спокойно, остальные двадцать минут в напряжении, батарейка начинает садиться и где ваш автомобиль остановился, там вам часов 7-8 следует заняться другими делами, подождав пока ваш электрический авто-друг вновь насытится электричеством для нового рывка в почти два с половиной часа энергичного движения. >>>Продолжение
Re: Тесла в Рязани!
Стёпа МЕН писал(а):Не знал! Точнее не видел. У нас в городе ещё и китайской сборки электромобиля не видел!
Так зарядные станции для электромобилей сейчас в Рязани производят. Вот завод-изготовитель и обзавёлся электрическими "бэхами", типа для рекламы.
Re: Тесла в Рязани!
АЛСНщик писал(а):Стёпа МЕН писал(а):Не знал! Точнее не видел. У нас в городе ещё и китайской сборки электромобиля не видел!
Так зарядные станции для электромобилей сейчас в Рязани производят. Вот завод-изготовитель и обзавёлся электрическими "бэхами", типа для рекламы.
Где?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Тесла в Рязани!
АЛСНщик писал(а):Стёпа МЕН писал(а):Не знал! Точнее не видел. У нас в городе ещё и китайской сборки электромобиля не видел!
Так зарядные станции для электромобилей сейчас в Рязани производят. Вот завод-изготовитель и обзавёлся электрическими "бэхами", типа для рекламы.
Где?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Тесла в Рязани!
Tesla Model S это пятидверный седан работающий на литий ионных батареях, мощность которых в зависимости от комплектации может быть — 40, 60, и 85 квт.
мощностью двигателя — 235/302/362/416 л.с. примерный ход без подзарядки — 225/320/426 км разгон до 100 км/ч — 6,5/5,9/5,6/4,4 секунды максимальная скорость — 177/193/201/209 км/ч тип привода – задний/ полноприводный/
Автомобиль возможно зарядить от розетки, при установке экспресс зарядки, батарея зарядится примерно за 5 часов.
В России автомобиль можно приобрести по цене: Model S 70 D с емкостью батареи 70 кв/ч – 5 миллионов рублей Model S 85 D с емкостью батареи 85 кв/ч – 5.5 миллионов рублей
При копировании материала, ссылка на источник обязательна: http://www.ekopower.ru/elektromobil-tes ... -v-rossii/
мощностью двигателя — 235/302/362/416 л.с. примерный ход без подзарядки — 225/320/426 км разгон до 100 км/ч — 6,5/5,9/5,6/4,4 секунды максимальная скорость — 177/193/201/209 км/ч тип привода – задний/ полноприводный/
Автомобиль возможно зарядить от розетки, при установке экспресс зарядки, батарея зарядится примерно за 5 часов.
В России автомобиль можно приобрести по цене: Model S 70 D с емкостью батареи 70 кв/ч – 5 миллионов рублей Model S 85 D с емкостью батареи 85 кв/ч – 5.5 миллионов рублей
При копировании материала, ссылка на источник обязательна: http://www.ekopower.ru/elektromobil-tes ... -v-rossii/
Re: Тесла в Рязани!
«Выпуск первой промышленной партии станций быстрой зарядки ФОРА ЭЗС-DC запланирован в конце 2017 года. В настоящее время первая наша экспериментальная станция быстрой зарядки ФОРА ЭЗС-DC передана в ПАО «МОЭСК» для проведения опытной эксплуатации в г. Солнечногорске Московской области, и с 28 июня по 10 августа 2017 года произведено более 20 циклов зарядки электромобилей марок Mitsubishi i-MIEV, NISSAN Leaf, Tesla. Замечаний нет», – уточнили в пресс-службе. © 62info.ru
Сообщается, что зарядные станции Рязанского приборного завода почти вдвое дешевле иностранных — стоимость составляет 300 тысяч рублей против 500 тысяч рублей у аналогов.
Читать полностью: https://news.drom.ru/41657.html
Сообщается, что зарядные станции Рязанского приборного завода почти вдвое дешевле иностранных — стоимость составляет 300 тысяч рублей против 500 тысяч рублей у аналогов.
Читать полностью: https://news.drom.ru/41657.html
Re: Тесла в Рязани!
Необычный казус произошел в городе Рязань. Как сообщает рязанский деловой портал ya62.ru Компания «Рязаньэнерго» установила в городе зарядную станцию для электромобилей, которая не подходит для отечественной El Lada.
Производителем заправки является французская фирма DBT, в связи с чем заправка отвечает принятым японским, европейским и американским стандартам, но не подходит для российской El Lada.
http://www.electromobile360.ru/2015/12/DBT.html
El Лада впереди всего мира.Свой разъем.
Производителем заправки является французская фирма DBT, в связи с чем заправка отвечает принятым японским, европейским и американским стандартам, но не подходит для российской El Lada.
http://www.electromobile360.ru/2015/12/DBT.html
El Лада впереди всего мира.Свой разъем.
Re: Тесла в Рязани!
ivanes писал(а):El Лада впереди всего мира.Свой разъем.
Ладу наверно стибать никогда не перестанут! Там на фото лада калина и новость старая.
Re: Тесла в Рязани!
Стёпа МЕН писал(а):ivanes писал(а):El Лада впереди всего мира.Свой разъем.
Ладу наверно стибать никогда не перестанут! Там на фото лада калина и новость старая.
Так не у всех есть деньги на Теслу А Эллада как раз на базе Калины производится.
Re: Тесла в Рязани!
У нас и газовые заправсистемы от завода газовой аппаратуры не много отличались от импортных-итальянских.
Re: Тесла в Рязани!
Быстрейбы электромобили появились, что бы цена на бензин упала!
Re: Тесла в Рязани!
Делали попытку перевода авт о на сжиженный газ,но бензин не подешевел.
Гибридный Ниссан не вытеснил чисто бензиновые. Цена бензина в Европе сохраняется.Но цена гибрида дороже бензинового аналогичного класса Ниссан в 1,4 раза.
Цена бензина не зависит от спроса.Экспорт увеличится. Оптовая цена бензина Аи-95 на экспорт примерно 1000 евро/тонна.
Германия Аи-95--1.35евро,Аи-98--- 1.53 Дизт--1.2
Гибридный Ниссан не вытеснил чисто бензиновые. Цена бензина в Европе сохраняется.Но цена гибрида дороже бензинового аналогичного класса Ниссан в 1,4 раза.
Цена бензина не зависит от спроса.Экспорт увеличится. Оптовая цена бензина Аи-95 на экспорт примерно 1000 евро/тонна.
Германия Аи-95--1.35евро,Аи-98--- 1.53 Дизт--1.2
Re: Тесла в Рязани!
Это все проделки Илона Маска, подумать только насколько разрослась его империя. А ведь за электромобилями будущее, и как по мне он сейчас является монополистом в этой области. Авторынок, конечно полностью еще не готов к таким резким изменениям, но потихоньку идет в сторону перемен. Вот например Илон Маск рассказал о своей новой модели Tesla http://autotema.org.ua/ilon-mask-rasska ... -motorami/
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