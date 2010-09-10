Сгорел дом в Малиновке

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Ронька
Гость RZN.info
Сообщения: 381
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 18:37
Откуда: мимо проходила

Сгорел дом в Малиновке

Сообщение Ронька » 08 мар 2018, 15:10

В деревне Малиновка Клепиковского района дотла сгорел дом. Там жила семья: парень - Толик, ухаживающий за своими лежачими родителями. Родители, как я поняла, погибли. Парень сейчас живет на попелище, в сарае, ему некуда и не к кому идти. Вероятно и телефон его сгорел - я не могу дозвониться, чтобы выяснить какая помощь ему нужна и как можно помочь? Я живу далеко. Поэтому просьба к Рязанцам: кто может съездить в Малиновку - первый дом слева при въезде в деревню (если ехать из Рязани) и разведать ситуацию. Заранее спасибо неравнодушным!
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Ронька
Гость RZN.info
Сообщения: 381
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 18:37
Откуда: мимо проходила

Re: Сгорел дом в Малиновке

Сообщение Ронька » Вчера, 18:23

Ребят, ну хоть кто-нибудь может ситуацию прояснить? Наша семья знала погорельцев около 50 лет и теперь - только информация в инете, а толком никто не может объяснить и знакомых рядом нет чтобы позвонить и спросить(((
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11248
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Сгорел дом в Малиновке

Сообщение UNCLE1911 » 32 минуты назад

Ронька писал(а):Ребят, ну хоть кто-нибудь может ситуацию прояснить? Наша семья знала погорельцев около 50 лет и теперь - только информация в инете, а толком никто не может объяснить и знакомых рядом нет чтобы позвонить и спросить(((

Надо писать в какой нибудь паблик соцсетей. Например, Новости Рязани - в ВК или что нибудь подобное в ОК или ФБ. Сюда больше никто не заходит, кроме сталкеров.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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