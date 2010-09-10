Сгорел дом в Малиновке
Благотворительность в Рязани
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Сгорел дом в Малиновке
В деревне Малиновка Клепиковского района дотла сгорел дом. Там жила семья: парень - Толик, ухаживающий за своими лежачими родителями. Родители, как я поняла, погибли. Парень сейчас живет на попелище, в сарае, ему некуда и не к кому идти. Вероятно и телефон его сгорел - я не могу дозвониться, чтобы выяснить какая помощь ему нужна и как можно помочь? Я живу далеко. Поэтому просьба к Рязанцам: кто может съездить в Малиновку - первый дом слева при въезде в деревню (если ехать из Рязани) и разведать ситуацию. Заранее спасибо неравнодушным!
Re: Сгорел дом в Малиновке
Ребят, ну хоть кто-нибудь может ситуацию прояснить? Наша семья знала погорельцев около 50 лет и теперь - только информация в инете, а толком никто не может объяснить и знакомых рядом нет чтобы позвонить и спросить(((
Re: Сгорел дом в Малиновке
Ронька писал(а):Ребят, ну хоть кто-нибудь может ситуацию прояснить? Наша семья знала погорельцев около 50 лет и теперь - только информация в инете, а толком никто не может объяснить и знакомых рядом нет чтобы позвонить и спросить(((
Надо писать в какой нибудь паблик соцсетей. Например, Новости Рязани - в ВК или что нибудь подобное в ОК или ФБ. Сюда больше никто не заходит, кроме сталкеров.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Сгорел дом в Малиновке
Я плохо в инете разбираюсь, но постараюсь...
4 сообщения • Страница 1 из 1
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