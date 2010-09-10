Сообщение Ронька » 08 мар 2018, 15:10

В деревне Малиновка Клепиковского района дотла сгорел дом. Там жила семья: парень - Толик, ухаживающий за своими лежачими родителями. Родители, как я поняла, погибли. Парень сейчас живет на попелище, в сарае, ему некуда и не к кому идти. Вероятно и телефон его сгорел - я не могу дозвониться, чтобы выяснить какая помощь ему нужна и как можно помочь? Я живу далеко. Поэтому просьба к Рязанцам: кто может съездить в Малиновку - первый дом слева при въезде в деревню (если ехать из Рязани) и разведать ситуацию. Заранее спасибо неравнодушным!