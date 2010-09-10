Доступная среда в Рязани

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Стёпа МЕН
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 11:46

Доступная среда в Рязани

Сообщение Стёпа МЕН » Сегодня, 16:50

Государственную программу создания доступной среды для инвалидов продлили на пять лет, до 2025 года включительно, сообщили в министерстве труда и социальной защиты России. Соответствующее распоряжение правительства подписано 23 февраля 2018 года.

Что могут сказать люди с ограниченными возможностями по поводу доступности, мест общего пользования? Куда в Рязани можно прокатится на инвалидной коляске? Где можно спокойно погулять и посетить кафе, кино? Кидайте фотки!

Вторая тема

Как с доступной средой в других городах Рязанской области?
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