Сообщение Стёпа МЕН » Сегодня, 16:50

Государственную программу создания доступной среды для инвалидов продлили на пять лет, до 2025 года включительно, сообщили в министерстве труда и социальной защиты России. Соответствующее распоряжение правительства подписано 23 февраля 2018 года.Что могут сказать люди с ограниченными возможностями по поводу доступности, мест общего пользования? Куда в Рязани можно прокатится на инвалидной коляске? Где можно спокойно погулять и посетить кафе, кино? Кидайте фотки!Как с доступной средой в других городах Рязанской области?