Доступная среда в Рязани
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Доступная среда в Рязани
Государственную программу создания доступной среды для инвалидов продлили на пять лет, до 2025 года включительно, сообщили в министерстве труда и социальной защиты России. Соответствующее распоряжение правительства подписано 23 февраля 2018 года.
Что могут сказать люди с ограниченными возможностями по поводу доступности, мест общего пользования? Куда в Рязани можно прокатится на инвалидной коляске? Где можно спокойно погулять и посетить кафе, кино? Кидайте фотки!
Вторая тема
Как с доступной средой в других городах Рязанской области?
Что могут сказать люди с ограниченными возможностями по поводу доступности, мест общего пользования? Куда в Рязани можно прокатится на инвалидной коляске? Где можно спокойно погулять и посетить кафе, кино? Кидайте фотки!
Вторая тема
Как с доступной средой в других городах Рязанской области?
1 сообщение • Страница 1 из 1
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