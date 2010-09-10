Сообщение Gera111 » Сегодня, 16:20

Живу в деревне, в старом домике. К зиме занялся утеплением: промазал щели внутри, постелил новый пол (фанеру, новые плинтуса, подложку, ламинат) и еще кое-что по мелочи. Думал будет тепло, но подвела железная дверь. Она так промерзает, что внутри образуется иней. Если не на самой двери, то на коробке. Что делать? Менять дверь или можно ее утеплить?