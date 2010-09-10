Утепление двери

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Gera111
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 сен 2013, 20:46

Утепление двери

Сообщение Gera111 » 17 мар 2018, 16:20

Живу в деревне, в старом домике. К зиме занялся утеплением: промазал щели внутри, постелил новый пол (фанеру, новые плинтуса, подложку, ламинат) и еще кое-что по мелочи. Думал будет тепло, но подвела железная дверь. Она так промерзает, что внутри образуется иней. Если не на самой двери, то на коробке. Что делать? Менять дверь или можно ее утеплить?
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Kyper
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 08 окт 2011, 18:47

Re: Утепление двери

Сообщение Kyper » Сегодня, 11:15

Вам следует обратить внимание на двери с теплоразрывом. Внутри, между двумя частями двери (внутренней и внешней) остается зазор в несколько миллиметров. В этом пространстве задерживается холодный воздух и эта технология исключает промерзание. Терморазрыв используют и в дверной коробке. А вообще, для уличной двери нужна полноценная защита. Вот, посмотрите здесь https://torex.ru/catalog/series/snegir-45/.
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