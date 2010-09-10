Утепление двери
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Утепление двери
Живу в деревне, в старом домике. К зиме занялся утеплением: промазал щели внутри, постелил новый пол (фанеру, новые плинтуса, подложку, ламинат) и еще кое-что по мелочи. Думал будет тепло, но подвела железная дверь. Она так промерзает, что внутри образуется иней. Если не на самой двери, то на коробке. Что делать? Менять дверь или можно ее утеплить?
Re: Утепление двери
Вам следует обратить внимание на двери с теплоразрывом. Внутри, между двумя частями двери (внутренней и внешней) остается зазор в несколько миллиметров. В этом пространстве задерживается холодный воздух и эта технология исключает промерзание. Терморазрыв используют и в дверной коробке. А вообще, для уличной двери нужна полноценная защита. Вот, посмотрите здесь https://torex.ru/catalog/series/snegir-45/.
Re: Утепление двери
Не лучше ли просто поменять и поставить хорошие и уже утепленные двери, чем заниматься самодеятельностью. Вот можете зайти на этот сайт https://www.gardian-msk.ru/ где представлено довольно много различных вариантов дверей и думаю, что вам будет не сложно выбрать те, которые подойдут вам как нельзя лучше по соответствующим параметрам.
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