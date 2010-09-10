Подарок девушке

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Kyper
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 08 окт 2011, 18:47

Подарок девушке

Сообщение Kyper » 9 минут назад

Привет друзья! Выбираю подарок своей девушке на день рождения. Какие интересные идеи можете посоветовать? Не хочется быть банальным. Она у меня любит готовить, своего рода хобби. Думаю может купить именные халаты, чтобы готовить вместе? Что скажите? Что вы обычно дарите своим любимым на день рождение?

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