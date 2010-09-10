Подарок девушке
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Подарок девушке
Привет друзья! Выбираю подарок своей девушке на день рождения. Какие интересные идеи можете посоветовать? Не хочется быть банальным. Она у меня любит готовить, своего рода хобби. Думаю может купить именные халаты, чтобы готовить вместе? Что скажите? Что вы обычно дарите своим любимым на день рождение?
Re: Подарок девушке
Классная идея-это совместный сеанс эротического массажа . Вы оба получите удовольствие, которое ранее не испытывали. Не пожалеете это точно.
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