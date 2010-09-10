Подарок девушке

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Kyper
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 08 окт 2011, 18:47

Подарок девушке

Сообщение Kyper » 18 мар 2018, 16:59

Привет друзья! Выбираю подарок своей девушке на день рождения. Какие интересные идеи можете посоветовать? Не хочется быть банальным. Она у меня любит готовить, своего рода хобби. Думаю может купить именные халаты, чтобы готовить вместе? Что скажите? Что вы обычно дарите своим любимым на день рождение?

Изображение
Вернуться к началу
Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Re: Подарок девушке

Сообщение Hijid » 26 апр 2018, 14:14

Классная идея-это совместный сеанс эротического массажа . Вы оба получите удовольствие, которое ранее не испытывали. Не пожалеете это точно.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
sol
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 08:18

Re: Подарок девушке

Сообщение sol » Сегодня, 12:33

Духи, мне они во все времена нравятся и никогда не лишние. Но с ароматом нужно быть внимательным, лучше выпытать у девушки что ей хочется.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей