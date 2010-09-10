Сообщение Kyper » 18 мар 2018, 16:59

Привет друзья! Выбираю подарок своей девушке на день рождения. Какие интересные идеи можете посоветовать? Не хочется быть банальным. Она у меня любит готовить, своего рода хобби. Думаю может купить именные халаты, чтобы готовить вместе? Что скажите? Что вы обычно дарите своим любимым на день рождение?